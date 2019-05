Commerzbank viaggia in rosso a Francoforte

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata no per Commerzbank, che segna un calo a Francoforte del 3,88% a 6,831 euro. A livelli tecnico è attesa per il resto della seduta un’estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 6,75 e successiva a 6,67. Resistenza a 6,912.

A zavorrare le azioni della banca tedesca concorrono le tensioni di carattere internazionale ed il prevalere della cautela in vista delle elezioni europee.

Il CEO della banca Martin Zielke nel corso dell’assemblea degli azionisti tenutasi ieri, 22 maggio 2019, ha parlato delle fallite trattative con Deutsche Bank, definendole “importanti” nonostante si siano chiuse con un nulla di fatto. Poi, ha smentito i rumors di una possibile aggregazione con ING, spiegando che “non ci sono state offerte concrete”.

Zielke ha preannunciato anche una revisione del piano strategico in autunno nel corso dell’Investor Day.