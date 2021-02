editato in: da

(Teleborsa) – Commerzbank chiude il 2020 co una perdita di 2,3 miliardi di euro contro i 583 milioni di utile del 2019. A pesare sul bilancio sono stati i costi di ristrutturazione per 800 milioni di euro e per 1,5 miliardi da svalutazioni.

L’istituto tedesco ha confermato un’ulteriore fase di ristrutturazione con circa 10.000 esuberi e la chiusura di centinaia di filiali.

Il titolo Commerzbank sulla piazza di Francoforte sta cedendo oltre 3 punti percentuali.