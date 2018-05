Commercio, Trump scettico: “Dubito che le trattative con la Cina abbiano successo”

editato in: da

(Teleborsa) – Sempre più scettico il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump sulle trattative riguardanti il commercio internazionale con la Cina.

Il tycoon dubita che queste abbiano successo. I commenti del Presidente arrivano dopo un incontro con i funzionari cinesi, attualmente a Washington per prendere parte ai colloqui con funzionari dell’amministrazione Trump. Una posizione quella del Presidente USA che arriva dopo un primo round di colloqui intercorsi tra Pechino e Washington su cui sono rimaste grandi divergenze.

“La Cina ha molto da dare”, aveva detto nei giorni scorsi Trump che non ha perde occasione per lanciare le sue stoccate. “La ragione per cui dubito è perché la Cina è diventata molto viziata, l’Unione Europea è diventata molto viziata, altri Paesi sono diventati molto viziati, perché hanno ottenuto il 100% di quello che volevano dagli Stati Uniti.Ma non possiamo permettere che ciò accada più”.