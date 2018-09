Commercio estero, è record per cibo italiano nel mondo

editato in: da

(Teleborsa) – Il Made in Italy agroalimentare nel mondo, segna un nuovo record storico, con le esportazioni che fanno registrare un incremento del 3,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Un risultato che conferma le potenzialità del Made in Italy a tavola per la ripresa economica ed occupazionale del Paese.

Secondo quanto emerge da un’analisi della Coldiretti sui dati Istat relativi al commercio estero (nei primi sette mesi del 2018), quasi i due terzi delle esportazioni agroalimentari interessano i Paesi dell’Unione Europea dove il principale partner è la Germania con l’export che cresce del 4,9%. Più ridotto è l’aumento in Gran Bretagna (+2%) anche per gli effetti delle tensioni determinate dai negoziati sulla Brexit, l’andamento dei tassi di cambio, ma anche le nuove tendenze nazionalistiche.

Fuori dai confini dell’Unione a preoccupare sono i rapporti con gli Stati Uniti, che sono di gran lunga il principale mercato dell’italian food fuori dai confini dall’Unione. Si registra infatti una frenata del tasso di crescita in USA con le esportazioni agroalimentari Made in Italy che fanno registrare un aumento di appena l’1,2%. In ripresa la Russia, con un aumento del 7,8% nonostante l’embargo all’ingresso per una importante lista di prodotti agroalimentari.