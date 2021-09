Commercio al dettaglio tira il fiato a luglio ma conferma trend ripresa sul 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Vendite al dettaglio in lieve calo a luglio. L’Istat stima infatti un calo delle vendite dello 0,4% in valore e dello 0,7% in volume, soprattutto per effetto della diminuzione dei beni non alimentari (-0,6% in valore e -1% in volume), mentre quelle dei beni alimentari risultano stazionarie in valore e in lieve calo in volume (-0,3%).

Nel trimestre maggio-luglio 2021, le vendite al dettaglio aumentano dello 0,5% in valore e dello 0,4% in volume. Sono in crescita le vendite dei beni non alimentari (+0,7% in valore e in volume), mentre restano sostanzialmente invariate quelle dei beni alimentari (+0,1% in valore e -0,1% in volume).

Su base tendenziale permane una crescita robusta (+6,7% in valore e +8,8% in volume), soprattutto nel comparto dei beni non alimentari (+8,5% in valore e +12,3% in volume) ed anche dei beni alimentari (+4,4% in valore e +4,2% in volume). Tale risultato è in parte attribuibile ai bassi livelli registrati a luglio dello scorso anno in uscita dal lockdown.

Tra i beni non alimentari, si registrano variazioni tendenziali positive per tutti i gruppi di prodotti. Gli aumenti maggiori riguardano Abbigliamento e pellicceria (+15,4%) e Calzature, articoli in cuoio e da viaggio (+12%), mentre gli incrementi più contenuti si hanno per Utensileria per la casa e ferramenta (+1,4%) e Dotazioni per l’informatica, telecomunicazioni, telefonia (+2,3%).

Tra le diverse forme distributive, la crescita è maggiore nelle imprese operanti su piccole superfici (+8,2%) a conferma del ritorno di fiamma per i negozi di prossimità. Cresce però anche la grande distribuzione (+5,6%), così come aumentano vendite al di fuori dei negozi (+2,6%) e il commercio elettronico (+6,4%).