Commercialisti, chiesta sospensione feriale per il termine di emissione delle fatture

(Teleborsa) – “Questo termine – afferma in una nota il Presidente del Consiglio nazionale della categoria, Massimo Miani – nel periodo feriale mette in estrema difficoltà molti nostri colleghi e, più in generale, tutti i prestatori di servizi.” Il termine è quello dell’emissione delle fatture elettroniche entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione che mettono in difficoltà i professionisti.

“Pur essendo oggi previsto per i contribuenti mensili lo slittamento al 30 settembre 2019 della moratoria sulle sanzioni in caso di tardiva emissione della fattura, -continua il Presidente – il problema si pone comunque per i contribuenti trimestrali e, dall’anno prossimo, anche per quelli mensili. Per questo chiediamo una sospensione feriale anche per il termine di emissione delle fatture, fermo restando ovviamente il rispetto del termine di liquidazione periodica del tributo, soluzione questa che, senza arrecare alcun nocumento al gettito erariale, costituirebbe, senza dubbio, un segnale concreto dell’attenzione del legislatore alle esigenze di effettiva, e non solo formale, semplificazione del nostro sistema fiscale”.

I commercialisti chiedono chiarimenti anche sulla rateizzazione per chi ha versato, senza un piano prestabilito, prima del 30 settembre. “Dalla lettura della risoluzione delle Entrate numero 71 – affermano i due consiglieri nazionali, Gilberto Gelosa e Maurizio Postal – sembrerebbe evincersi che i contribuenti che hanno versato importi sganciati da un piano di rateazione, secondo le disponibilità, fino al 30 settembre, non possano beneficiare della rateizzazione del residuo e debbano versare tutto entro tale data. Una indicazione che appare eccessivamente rigorosa e di cui non comprendiamo le motivazioni. Ci chiediamo perchè impedire di versare il residuo a ottobre e novembre, ovviamente rispettando gli importi minimi dovuti alle scadenze di ciascuna rata. Ci auguriamo che l’Agenzia delle Entrate possa fornire un chiarimento ulteriore sul punto e soprattutto che l’interpretazione non sia restrittiva e punitiva per i contribuenti”.