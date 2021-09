Comer Industries, via libera assemblea acquisizione WPG Holdco

editato in: da

(Teleborsa) – L’assemblea ordinaria degli azionisti di Comer Industries ha autorizzato il compimento dell’operazione di reverse take over con WPG Parent B.V. relativa all’acquisizione del 100% del capitale sociale di WPG Holdco B.V..

L’operazione – si legge nella nota – è prevista mediante: l’acquisto del 19,7% a fronte della corresponsione di un prezzo pari a Euro 40.000.000; il conferimento da parte di WPG Parent B.V. di una partecipazione pari al 80,3% del capitale sociale di WPG Holdco B.V. detenuta da WPG Parent B.V. a liberazione di un aumento di capitale.

Con la business combination risultante dall’operazione nasce un gruppo presente in maniera radicata su scala globale, tra i leader mondiali della meccanica nel settore agriculture. Inoltre, Comer Industries e Walterscheid Powertrain Group rafforzano ulteriormente la propria posizione di mercato con un’offerta ancora più ampia di soluzioni per i clienti.

L’Assemblea ha altresì approvato, in sede straordinaria, l’aumento di capitale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 4, primo periodo, codice civile, per complessivi Euro 162.925.960,85, comprensivi di sovrapprezzo, tramite emissione di n. 8.029.865 nuove azioni ordinarie, riservato a WPG Parent B.V., da liberare mediante conferimento in natura della partecipazione pari all’80,3% del capitale sociale di WPG Holdco B.V..

Il perfezionamento dell’operazione rimane condizionato sospensivamente al verificarsi delle seguenti condizioni sospensive: l’approvazione dell’Operazione da parte delle competenti autorità antitrust; l’approvazione dell’Operazione da parte delle competenti autorità ai sensi delle applicabili normative in ambito di foreign direct investiment.

L’assemblea ordinaria ha inoltre approvato la proposta di ampliare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione dagli attuali 7 componenti a 9 componenti e di nominare quali nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione Joseph Patrick Huffsmith e Lee Merle Gardner, stabilendo che la loro nomina abbia efficacia subordinata al perfezionamento dell’operazione di acquisizione del 100% del capitale sociale di WPG Holco B.V., stabilendone la durata dell’incarico pari alla durata dell’incarico degli amministratori già in carica, ossia sino all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, e definendo un compenso annuo lordo per la carica in Euro 50.000 cadauno.