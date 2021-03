Comer Industries, CdA approva bilancio. Dividendo 0,50 euro

editato in: da

(Teleborsa) – Comer Industries chiude l’esercizio 2020 con ricavi consolidati pari a 396,2 milioni di euro, in linea con l’esercizio precedente (-2,1% a cambi correnti, -0,6% a cambi costanti). L’Ebitda si attesta a 50,1 milioni di euro (+11,3%), pari al 12,6% dei ricavi, mentre l’ebit è pari a 30,4 milioni di euro (+9,2%), pari al 7,7% dei ricavi.

L’utile Netto si attesta a 21,8 milioni di euro (+17,6%), pari al 5,5% dei ricavi.

La Posizione finanziaria netta consolidata adjusted è positiva a 26,7 milioni di euro, in miglioramento di circa 30 milioni rispetto al 31 dicembre 2019.



Il CdA proporrà all’Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un dividendo di 0,50 euro per azione (0,35 euro per azione per l’esercizio 2019).