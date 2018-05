Come risparmiano gli italiani: risultati dell’indagine

editato in: da

Le spese affrontate ogni mese da una famiglia, una coppia o un singolo individuo sono numerose.

Ci sono i beni di prima necessità, le utenze domestiche, ma non mancano spese extra che possono essere preventivate oppure no.

Secondo un’analisi compiuta dall’Osservatorio semestrale in collaborazione con la società di ricerche di mercato GfK, i progetti che gli italiani hanno messo in conto sotto la voce “spesa” sono in crescente aumento rispetto a quelli relativi al “risparmio”.

Nel dettaglio, si è verificato un aumento dei progetti di spesa tra i bancarizzati: dal 32% di circa sei mesi fa si è arrivati al 35% di individui che vogliono spendere in progetti per la casa o in vacanze per i propri figli. Anche tra gli investitori si registra un buon aumento per i progetti di spesa che, dal 47% sono arrivati al 51%.

Diversamente, sembra che invece i progetti di “risparmio” stiano subendo un calo: se infatti tra i bancarizzati questi progetti sono scesi dal 31% al 26%, per gli investitori invece si è passati dal 53% al 48%.

Quanto tempo dedicano gli italiani agli investimenti? Dalle stime rilevate non è poi così tanto: se il 15% degli investitori ha ammesso di dedicare solo qualche ora al mese, solo l’1% riserva un’ora alla settimana. Mentre il 50% non vi dedica tempo.

In generale, gli italiani preferiscono investire poco, al punto che che si è registrato un calo in questo ambito che dal 34% è arrivato al 32%. Tra le cause, figura anche la mancanza di denaro da impiegare in possibili investimenti.

E se gli italiani investono, preferiscono farlo in prodotti finanziari piuttosto che in beni immobiliari, come ad esempio gli appartamenti. A confermarlo, anche questa volta, ci sono i dati: nel campione di bancarizzati infatti, gli investimenti in prodotti arriva a sfiorare il 24%, mentre solo un 10% degli intervistati è interessato ad investire in una casa.

Dal momento che non tutti hanno una buona padronanza del mercato finanziario, la maggior parte degli investitori, ovvero il 71%, preferisce essere supportato da un professionista del settore tramite il quale può comprendere fino in fondo quali sono le soluzioni migliori per i propri investimenti.