Come difendersi dalle truffe in bolletta, Eni gas e luce lancia una Web Serie

(Teleborsa) – Eni gas e luce da sempre si impegna per operare nel mercato dell’energia in modo trasparente e affidabile nei confronti dei propri clienti,

famiglie e imprese, con l’obiettivo di essere per loro un punto di riferimento per la fornitura di gas, elettricità e soluzioni energetiche.

L’emergenza sanitaria e l’aumento dell’utilizzo dei canali digitali – sottolinea Eni – hanno contribuito ad esporre i clienti a maggiori rischi: i comportamenti fraudolenti si sono intensificati e avvengono non solo più telefonicamente o porta a porta, ma anche tramite comunicazioni digitali come e-mail, applicazioni di messaggistica e social media.

Proprio con l’obiettivo di contribuire a creare maggiore consapevolezza e aiutare i propri clienti a proteggersi dai tentativi di truffa, Eni gas e luce ha scelto di creare Spotlight, una web serie disponibile su enigaseluce.com/truffe, che ha l’obiettivo di fornire a tutti i consumatori alcuni utili strumenti per riconoscere le principali truffe legate al mondo dell’energia e capire come difendersi: telefonate sospette, strani messaggi sul telefonino, agenti porta a porta poco seri e pubblicità ingannevoli.

I video vedono protagonista Edoardo Ferrario, attore comico che, attraverso battute fulminanti, dialoghi veloci ed espedienti narrativi quasi paradossali, dà vita a tipiche situazioni di tentata truffa. Eni gas e luce sta lavorando da diversi mesi su questi temi e questa campagna è solo l’ultima iniziativa sull’argomento.

“La sicurezza dei nostri clienti e la trasparenza nei loro confronti è un impegno di primaria importanza per Eni gas e luce” – ha dichiarato Alberto Chiarini, Amministratore Delegato di Eni gas e luce –. “Per questo abbiamo scelto di intraprendere una serie di iniziative dedicate a intercettare e contrastare i tentativi di frode, tutelando i nostri clienti e migliorando ogni giorno la qualità dei servizi offerti. È nostro interesse sensibilizzare tutti gli stakeholder del mercato su questo tipo di fenomeni e ci auguriamo di poterlo fare sempre di più e meglio: siamo in continua collaborazione sul tema con altri player del settore, oltre che in costante confronto con le Autorità e le Associazioni dei Consumatori”.