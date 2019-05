Comdata, Canturi sarà eletto Presidente e Zunino nuovo AD

editato in: da

(Teleborsa) – L’Assemblea degli Azionisti del Gruppo Comdata, controllato dal fondo d’investimento The Carlyle Group, prevista per la data del 3 Giugno, sarà chiamata a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio che va dal 2019 al 2021 ed eleggere Massimo Canturi, già Amministratore Delegato del Gruppo, Presidente di Comdata Group.



Massimo Canturi lavorerà a stretto contatto con il nuovo Amministratore Delegato, Alessandro Zunino, anch’egli appena investito, coordinando assieme le attività del Consiglio di Amministrazione e curando la governance, le strategie di espansione commerciale e le opportunità di M&A, nonché l’esecuzione del Business Plan di Comdata.

Massimo Canturi, Presidente del Gruppo ha dichiarato: “Negli ultimi anni, Comdata Group ha completato un eccezionale percorso di business, diventando uno dei principali player di mercato del BPO CRM in Europa. Oggi siamo presenti in 22 paesi e operiamo in più di 30 lingue, attraverso 50.000 persone.

Alessandro Zunino ha aggiunto: “Entrare in Comdata come nuovo Amministratore Delegato di Gruppo è un’incredibile opportunità per guidare il cambiamento che il settore delle Customer Operation sta affrontando”.