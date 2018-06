editato in: da

(Teleborsa) – Disco verde dall’Antitrust europeo all’acquisizione di Sky da parte di Comcast.

La Commissione europea ha approvato “incondizionatamente” il matrimonio tra il principale operatore di tv via cavo americana e la società di media e telecomunicazioni di base a Londra, “dal momento che l’operazione non solleva problemi di concorrenza in Europa”.