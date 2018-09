Comcast paga a caro prezzo la conquista di Sky

editato in: da

(Teleborsa) – La sudata conquista diSkyda parte diComcast non sembra aver riscosso il favore di Wall Street. I titoli del colosso statunitense dei media sta infatti crollando sulla Borsa americana con una discesa del 6,66%.

Sabato scorso Comcast ha battuto la rivale 21st Century Fox nella corsa all’acquisto del broadcaster con sede a Londra in un’insolita asta indetta dalle autorità inglesiper mettere fine a molti mesi di contro offerte e rilanci. La società ha messo sul piatto 17,28 sterline ad azione per rilevare il 61% di Sky – che, invece, oggi sta festeggiando a Londra con un maxi rialzo di quasi 9 punti percentuali – per un totale di quasi 30 miliardi di sterline.

Battuta Fox, che si è fermata a 15,67 sterline per azione, ma non pochi analisti sostengono che l’affare sia più costoso che vantaggioso, motivo per cui le azioni Comcast stanno crollando a Wall Street. E motivo per cui Walt Disney mostra, invece, un rialzo dell’1,26%. Dal momento che la 21st Century Fox ha deciso di vendere una parte del proprio business al creatore di Topolino, compresa la sua quota in Sky, se Fox avesse vinto l’asta Disney sarebbe emersa come proprietaria dell’intera pay-tv britannica. Ora, invece, è solo azionista di minoranza.