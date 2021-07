Comal, via ai lavori per cinque impianti fotovoltaici in Sicilia e Lazio

editato in: da

(Teleborsa) – Comal, società quotata su AIM Italia e attiva nel settore dell’impiantistica per la produzione di energia da fonte solare, ha iniziato i lavori di realizzazione di cinque impianti fotovoltaici localizzati in Sicilia e nel Lazio. Una volta a regime i nuovi parchi saranno in grado di generare circa 200 MW.

In particolare, tre impianti sorgeranno nel Lazio: in provincia di Viterbo verrà realizzato un impianto da circa 76 MW i cui lavori di costruzione termineranno nei primi mesi del 2022, mentre in provincia di Latina sono in corso le installazioni per due campi fotovoltaici ognuno da 6 MW, il cui termine lavori è programmato entro la fine dell’anno. Il committente è un importante fondo di investimento internazionale.



In Sicilia, a Mazara del Vallo, sono in avvio i lavori per un impianto da 66 MW per conto di una utility francese basata in Italia. In contemporanea sono state avviate le attività per un altro impianto da 41 MW in provincia di Enna, il cui ordine è stato assegnato da un’importante utility energetica italiana. Entrambi gli impianti saranno terminati nel primo semestre 2022.

Grande giornata per Comal, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,23%, attestandosi a 2,92. Operativamente le attese propendono per la continuazione del rialzo verso la resistenza stimata in area 2,96 e successiva a quota 3,08. Supporto a 2,84.