COMAC, si punta alla certificazione del C919 nel 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Commercial Aircraft Corp of China (COMAC) punta al lancio del suo jet C919 nel 2021, con un anno di ritardo rispetto alla data inizialmente indicata nel 2020. Scadenza che lo scorso anno sembrava già troppo ambiziosa agli occhi degli esperti, visto che gli aerei di prova hanno volato per poche ore dal 2017, data di collaudo del primo modello.

Ad annunciare per primo lo slittamento della certificazione del nuovo velivolo di COMAC, che aspira a far concorrenza ad Airbus SE e Boeing, è stato il capo progettista del programma C919, Wu Guanghui, in occasione di un recente evento del settore. Ed un portavoce ha poi confermato che la data era soggetta ad approvazione normativa e che la sicurezza dell’aeromobile rimane una priorità assoluta.

Il vice capo della Civil Aviation Administration of China (CAAC) Li Jian aveva infatti dichiarato a maggio che sono stati identificati dei difetti nella progettazione, fabbricazione, conformità e idoneità degli aeromobili, mentre proseguono i lavori per la certificazione del jet.

La scorsa settimana, intanto, il quarto prototipo dell’aereo C919 ha completato il suo primo volo di prova. COMAC ha in programma di effettuare altri due test di prova nella seconda metà dell’anno per accelerare la procedura di test.