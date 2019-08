Cole Haan prepara lo sbarco a Wall Street

editato in: da

(Teleborsa) – Cole Haan prepara lo sbarco in Borsa. Il popolare marchio di scarpe per uomo e donna, rilevato dal private equity Apax Partners nel 2013 da Nike, si dice convinto che sia giunto il momento giusto per procedere con un’initial public offering.

“Il nostro management ha fiducia nelle occasioni che abbiamo creato per il marchio Cole Haan e le nostre attività a livello mondiale. Sulla base di questo abbiamo determinato che ora è il momento giusto per preparare un’IPO” afferma l’Amministratore Delegato Jack Boys.