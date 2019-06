Coldiretti, vola alimentare Made in Italy +13,3%

editato in: da

(Teleborsa) – “Un consolidamento del successo dell’alimentare nazionale nel mondo, che fa registrare nei primi mesi dell’anno un aumento dell’8% rispetto a l’anno precedente”. Questo il commento di Coldiretti ai dati sul commercio estero dell’Istat.

Crescono infatti le esportazioni alimentari, registrando un balzo del 13,3%, che per dimensione del settore e tasso di crescita traina il Made in Italy.

“La domanda estera dell’alimentazione nazionale italiana ha visto un aumento del 16,6% in USA, il 13,7% in Germania e il 7,4% in Francia. In Gran Bretagna, sotto la pressione della Brexit, l’andamento rallenta con un +2,9%.

“Importante – continua Coldiretti – è un +9,4% per gli alimentari Made in Italy in Cina che evidenzia la capacità d’intercettare e interpretare la nuova domanda globale di alta qualità e l’attenzione alla sostenibilità sociale e ambientale”.