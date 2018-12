Coldiretti, stop a invasione riso asiatico. Ue cambia rotta

editato in: da

(Teleborsa) – L’Unione Europea cambia rotta e mette un freno all’importazione di riso da Cambogia e Myanmar mediante l’imposizione di dazi. La notizia viene accolta positivamente dal presidente di Coldiretti Ettore Prandini: “E’ necessario che tutti i prodotti importati dall’estero seguano le stesse regole in vigore a livello comunitario in termini di rispetto delle norme sul lavoro, sull’ambiente e sulla salute“, ha commentato riferendosi alla concorrenza sleale (i due Paesi asiatici sono accusati di violare i diritti umani) che per anni ha vessato i produttori italiani.

La decisione di applicare la clausola di salvaguardia, imponendo i dazi sulle importazioni, è stata assunta dal comitato “Sistema Preferenze Generalizzate” su proposta della Commissione europea.

Il comitato ha votato a maggioranza l’imposizione di misure di salvaguardia richieste dall’Italia con 13 voti a favore tra i quali la Francia (57% della popolazione), 7 astenuti tra i quali la Germania e 8 contrari tra i quali la Gran Bretagna. La maggioranza qualificata consente ora alla Commissione di procedere con le misure da lei stessa proposte che prenderanno effetto da metà gennaio 2019.