Coldiretti: “Nel 2018 record di italiani al ristorante. Spesi 85 miliardi “

(Teleborsa) – Per pranzi e cene fuori, nel 2018, gli italiani hanno speso la cifra record di 85 miliardi di euro. Numeri che, lo scorso anno, hanno portato al raggiungimento del massimo storico nel settore con il 35% del totale dei consumi alimentari degli italiani speso per mangiare nei ristoranti.

È quanto emerge da un’ analisi Coldiretti divulgata in occasione della firma a Roma dell’accordo con la Federazione Italiana Cuochi (Fic), sottoscritto dai presidenti Ettore Prandini e Rocco Pozzulo, che prevede una serie di iniziative congiunte per la promozione dei prodotti alimentari e della cucina 100% Made in Italy.

Secondo l’analisi, elaborata su dati Censis, quasi un italiano su quattro (22,3%) nel 2018 ha mangiato fuori almeno una volta a settimana. Tra i clienti più assidui dei ristoranti al primo posto vi sono i giovani e i laureati con il 33,8% che li frequenta almeno una volta a settimana, rispetto al 25,6% degli italiani tra i 35 e i 64 anni e il 6,7% degli over 65.

Per quanto riguarda la scelta dei cibi da ordinare, a prevalere è l’italianità del prodotto alimentare, indicato dal 44% degli italiani come la caratteristica più importante. Al secondo posto, per il 35,2%, vi è, invece, la tracciabilità. Due aspetti al centro del protocollo d’intesa sottoscritto, oggi, da Coldiretti e Federazione Italiana Cuochi.