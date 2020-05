Coldiretti lancia iniziativa benefica per la festa della Mamma

editato in: da

(Teleborsa) – Con fiori e piante la Festa della Mamma di domenica può aiutare a salvare 200mila posti di lavoro in uno dei settori più belli e amati del Made in Italy dove sono impegnate 27mila imprese che ora si trovano in gravissime difficoltà dopo il blocco della mobilità, la chiusura dei negozi e il divieto di cerimonie come battesimi, matrimoni, lauree e funerali. È quanto afferma la Coldiretti in vista di una delle ricorrenze più significative per gli italiani.

Come spiega in una nota l’Associazione, si tratta del primo appuntamento, da “festeggiare” nel rispetto delle regole sanitarie, dopo il lungo periodo di lockdown provocato dall’emergenza Coronavirus che ha sconvolto la Festa del Papa’ il 19 marzo, la Santa Pasqua il 12 Aprile, la Festa della liberazione il 25 aprile e quella del lavoro il 1 Maggio. Un momento importante che è anche una opportunità per l’82% degli italiani che con l’emergenza coronavirus privilegiano l’acquisto di prodotti Made in Italy per sostenere l’economia ed il lavoro dei territori secondo Coldiretti/Ixè. Per l’occasione a partire da sabato 9 maggio dalle ore 9,00 gli agricoltori del mercato degli agricoltori di Campagna Amica di via San Teodoro 74 a Roma hanno deciso di rendere omaggio a tutte le mamme con il dono di un fiore Made in Italy con l’opportunità di una offerta libera per sostenere l’iniziativa la spesa sospesa a favore delle famiglie più bisognose. Iniziative simili durante il weekend sono in programma lungo tutta la Penisola.

(Foto: Anastasy Yarmolovich/123RF)