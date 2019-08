Coldiretti/Ixè, 4 italiani su 10 sfidano il traffico estivo

editato in: da

(Teleborsa) – Pur di raggiungere la meta estiva, soprattutto in periodi di alta stagione, con traffico e code spaventose, più di 4 italiani su 10 sfidano la strada. È quanto emerge dall’indagine Coldiretti/Ixè sull’estate 2019. “A motivare la scelta di chi decide di partire comunque nonostante i rischi di lunghe code c’è spesso il fatto – sottolinea la Coldiretti – di poter godere solo di periodi limitati e prestabiliti di ferie, che costringono a sfruttare al massimo i giorni a disposizione.”

“Sono infatti 23,8 milioni gli italiani che scelgono per le vacanze il mese di agosto, che è di gran lunga il più affollato lungo, le strade e nei luoghi di villeggiatura. L’86% dei vacanzieri in viaggio per le vacanze ha scelto – continua Coldiretti – una località del Belpaese. Per 7 italiani su 10 è il mare a farla da padrona, infatti la maggior parte dei turisti si riverserà sulle autostrade della linea Adriatica e Tirrenica.

Subito a seguire la montagna ma l’estate 2019 vedrà anche la ricerca di alternative meno affollate con la campagna che è scelta dall’8% dei turisti per stare a contatto con la natura e per l’enogastronomia con la presenza diffusa su tutto il territorio di agriturismi, fattorie e mercati.