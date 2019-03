Coldiretti, incendi: nel 2019 già uno al giorno per caldo e siccità

editato in: da

(Teleborsa) – Causa caldo e siccità quasi un incendio al giorno è divampato in Italia dall’inizio nel 2019. Già se ne contano ben 73 dall’inizio dell’anno con 2343 ettari bruciati contro gli appena 4 roghi dello stesso periodo del 2018 e 26 ettari devastati.

E’ quanto emerge da una analisi Coldiretti su dati Effis in riferimento alle fiamme che hanno colpito i boschi a Fucecchio in Toscana, nel pistoiese e in provincia di Pordenone. Gli incendi sono favoriti dal vento e dall’ambiente secco in un mese di marzo con temperature massime e minime che sono risultate di tre gradi superiori alla media nella prima decade secondo l’Ucea. “Ma a pesare – precisa Coldiretti – è anche la mancanza di precipitazioni con la caduta al nord del 50% di pioggia in meno durante l’inverno”.

Per ricreare i boschi andati in fiamme ci vorranno almeno 15 anni con danni all’ambiente, all’economia, al lavoro e al turismo. Nelle foreste devastate dal fuoco saranno praticamente impossibili anche tutte le attività umane tradizionali del bosco, come la raccolta di legna, tartufi, funghii e piccoli frutti.