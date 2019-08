Coldiretti, 8 italiani su 10 scelgono la griglia a Ferragosto

editato in: da

(Teleborsa) – Si avvicina Ferragosto, e Coldiretti ha condotto un’indagine su una delle passioni degli italiani quando inizia la bella stagione. Secondo l’analisi, 8 italiani su 10 organizzano o partecipano alle grigliate al mare, in montagna o in casa negli spazi adeguati: la maggioranza assoluta vede quelle a base di carne (49%), il 22% quelle miste, il 21% quelle di pesce.

Importanti le materie prime, per un ottimo risultato dalla cottura con il barbecue, molto meglio se Made in Italy. Inoltre è possibile risparmiare fino al 50% con l’acquisto di tagli alternativi meno conosciuti e più economici: valorizzare i pezzi minori di carne nella consapevolezza che ci sono altre parti del sapore caratteristico che appartengono alla tradizione culinaria italiana.

Prevenire gli incendi, però, è una cosa fondamentale: tenere il barbecue lontano da luoghi a rischio, considerato anche che iol caldo record favorisce il pericolo dello svilupparsi di roghi improvvisi. Un piano d’appoggio stabile e una strumentazione affidabile composta da graticole, pinze, pennello e guanti. Per realizzare una buona brace – continua la Coldiretti – è consigliabile impiegare della carbonella di qualità, come il legno, che però come può trasmettere profumi al cibo, può anche rovinarne i sapori se ricco di resina.