Coldiretti, 6 italiani su 10 subiscono truffe online

(Teleborsa) – Focus interessante da parte di Coldiretti riguardo le truffe online. In questi anni, sempre più sono gli utenti truffati da siti poco chiari, e secondo la base dei dati ISTAT, in riferimento all’operazione della Guardia di Finanza di Cremona, quasi 6 italiani su 10 sono stati truffati.

Il nucleo della Guardia di Finanza ha smascherato una associazione a delinquere concentrata sulle truffe online, frode fiscale e operazioni di riciclaggio utilizzando siti di e-commerce per prodotti di vario genere come vino, buoni carburante e prodotti elettronici, a prezzi concorrenziali. Mettere a raffronto i vari prezzi che si trovano sul web, è la principale causa che spinge gli italiani a riempire il proprio carrello su questi siti, per cercare sempre di più il risparmio.

Nei primi 5 posti, gli italiani acquistano sul web prodotti di moda e di bellezza, elettronica e tecnologia, hobbistica e fai da te, arrendamento, elettrodomestici e cibo. Secondo l’elaborazioni Coldiretti sui dati Digital 2019, a frenare la vendita di alimentari sul web rimangono diversi fattori come la sicurezza di effettuare pagamenti su Internet e la deperibilità dei prodotti in vendita.