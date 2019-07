Coldiretti, 4 italiani su 10 sfidano il traffico estivo

editato in: da

(Teleborsa) – Una costante di tutte le vacanze per chi sceglie di mettersi in viaggio con la macchina per restare in Italia, è il traffico. Secondo l’analisi condotta da Coldiretti, diffusa in occasione del piano di Viabilità Italia per l’esodo estivo, più di 4 italiani su 10 sfidano le previsioni sul traffico. Dal 3 al 10 agosto, le strade delle vacanze saranno contrassegnate con il “bollino nero“, a causa della possibilità limitata o prestabilita di ferie, che costringono a sfruttare i giorni a disposizione.

Ben l’86% di vacanzieri si metterà in viaggio per restare in Italia, più precisamente al mare dove 7 italiani su 10 hanno deciso di riversarsi sulla costa Adriatica e Tirrena e popolare le autostrade. La spesa media, inoltre, sarà di 779 euro per persona in aumento del 5% rispetto allo scorso anno. Un terzo degli italiani resterà al di sotto dei 500 euro di spesa. Oltre la metà degli italiani – continua Coldiretti – ha scelto di alloggiare in case di proprietà o in affitto, ma le strutture alberghiere segnano un aumento del 3% rispetto allo scorso anno.