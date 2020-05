Coldiretti: 3,5 milioni di turisti austriaci in Italia in estate

editato in: da

(Teleborsa) – Sono 3,5 milioni i cittadini austriaci in viaggio durante l’estate in Italia ai quali si aggiungono 7 milioni di tedeschi che rappresentano la comunità di turisti stranieri più numerosa nel Belpaese.

È quanto emerge da una analisi della Coldiretti che evidenzia l’importanza della libertà di transito attraverso l’Austria in riferimento alle dichiarazioni del Governo di Vienna che considera l’Italia ancora un focolaio, sulla base dei dati di Bankitalia relativi al terzo trimestre del 2019.

Si tratta – ha sottolineato la Coldiretti – di una considerazione preoccupante per l’Italia e per il sistema turistico nazionale che ha già perso 81 milioni di viaggiatori italiani e stranieri nell’ultimo trimestre. L’azzeramento della spesa turistica ha avuto un impatto economico devastante con una perdita stimata dalla Coldiretti in quasi 20 miliardi di euro per l’alloggio, la ristorazione, il trasporto e lo shopping dall’inizio della pandemia in Italia.

Se la presenza straniera in Italia rappresenta una pesante incognita, la speranza – conclude la Coldiretti – viene infatti riposta sul 40% di italiani che preferiva viaggi all’estero e che quest’anno potrebbe decidere di rimanere nel Belpaese secondo l’Enit.