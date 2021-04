Colao, banda ultralarga: essenziale per sviluppo Paese

editato in: da

(Teleborsa) – Sulla banda ultralarga “il mio obiettivo è un piano entro l’estate, anzi prima della fine dell’estate per vedere dove possiamo arrivare”. Lo ha detto il Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, Vittorio Colao, intervenuto al webinar organizzato da Fratelli d’Italia Le nuove reti per l’industria italiana e i consumatori.

“Chiederemo una mappatura precisa e con impegni più forti rispetto alla fibra e al 5G per vedere come arrivare al 2026. So che c’è una certa aspettativa sulla rete unica, che io faccia commenti. Non li farò ma dico che come governo non dobbiamo aspettare gli eventi ma pianificare gli eventi”, ha aggiunto sottolineando che “la banda ultralarga è essenziale per lo sviluppo del Paese. Sappiamo che siamo indietro e non siamo dove dovremmo essere e questa è la priorità numero”.

“Con Giorgetti – ha detto – abbiamo avviato il Piano Italia a 1 Giga per far arrivare l’Italia al 2026 in buona forma. Bisogna accelerare i processi, il secondo punto è la neutralità tecnologica, quindi non solo la fibra ma anche il 5G, e terzo punto mantenere la concorrenza, garantire che non si creino posizioni dominanti e che i cittadini possano continuare a scegliere”.