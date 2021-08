Coinbase festeggia la trimestrale e vola a +7%

editato in: da

(Teleborsa) – Rialzo per Coinbase Global, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 7,26% e attestandosi a 289,1. Il titolo dell’exchange di criptovalute festeggia la prima trimestrale da azienda quotata. La società ha generato entrate pari a 2,23 miliardi di dollari nel secondo trimestre del 2021, contro attese per 1,78 miliardi, e un utile per azione di 3,45 dollari, contro i 2,33 previsti dal mercato.

Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l’ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 295,9 e successiva a 311,4. Supporto a 280,5.

(Foto: © Wit Olszewski / 123RF)