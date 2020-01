Coima Res perfeziona cessione primo gruppo di filiali bancarie

editato in: da

(Teleborsa) – Coima Res annuncia il perfezionamento, tramite il fondo COIMA Core Fund IV, della cessione della prima tranche di filiali

bancarie relativa all’operazione annunciata nel novembre scorso relativa alla vendita di 11 filiali per 23,5 milioni di euro.

In particolare la prima tranche riguarda la vendita di un portafoglio di 8 filiali bancarie situate a Milano, Verona, Como, Trezzano sul Naviglio ed in Liguria per un valore pari ad 13,1 milioni (56% del valore complessivo del portafoglio oggetto di cessione) che stata perfezionata in data 15 gennaio 2020.

La cessione del rimanente pacchetto, costituito da 3 filiali bancarie situate a Milano e Verona, per un valore di 10,4 milioni, sarà perfezionata entro giugno 2020.

Coima Res oggi registra sul mercato un rialzo dello 0,45%.