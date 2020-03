Coima Res, donazione a favore del Fondo Mutuo Soccorso di Milano

editato in: da

(Teleborsa) – Coima Res, per rispondere all’emergenza COVID-19, ha donato 210 mila euro a favore del Fondo di Mutuo Soccorso creato dal Comune di Milano.

Il Fondo di Mutuo soccorso si pone l’obiettivo di aiutare coloro che più di altri sono messi in difficoltà dalla situazione che stiamo vivendo, e successivamente di sostenere la ripresa delle attività cittadine.

Le risorse finanziare relative a tale donazione derivano per 90mila euro dalla rinuncia all’emolumento come membro del Consiglio di Amministrazione da parte di Manfredi Catella, per un importo aggregato di 30mila euro dalla rinuncia ai propri emolumenti di altri consiglieri e key manager della società, e per un ammontare pari a 90mila euro dalla liquidità della società.

La donazione si aggiunge a un altro contributo di 30mila euro effettuato da COIMA RES, COIMA SGR e COIMA a favore dell’associazione M&M – Minima Moralia, per sostenere l’ospedale Luigi Sacco di Milano nell’acquisto di un’ambulanza per il trasporto in biosicurezza di pazienti altamente contagiosi.