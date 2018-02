Coima Res annuncia risultati in crescita e outlook positivo

(Teleborsa) – Coima Res chiude il bilancio del 2017 con un EPRA Net Asset Value di 384,6 milioni di euro, in crescita del 6,2% negli ultimi 12 mesi grazie ai risultati operativi positivi, ai miglioramenti apportati al portafoglio immobiliare e alle rivalutazioni del portafoglio stesso, come spiega una nota della società immobiliare aggiungendo che il Total Shareholder Return è stato dell’8%.

Al 31 dicembre 2017, il portafoglio di COIMA RES ammonta a 610,7 milioni di euro. Il valore del portafoglio è aumentato del 16%.

Il Consiglio di Amministrazione intende proporre una distribuzione di un dividendo per l’anno 2017 pari a 0,27 euro per azione all’Assemblea degli azionisti in programma per il 12 aprile 2018. Incluso nel dividendo annuale è l’acconto dividendo di 0,09 per azione, già pagato nel novembre 2017. La differenza, pari a 0,18 euro per azione, avrà data di stacco il 16 aprile 2018, record date il 17 aprile 2018 e data di pagamento il 18 aprile 2018. Il dividendo proposto per il 2017 rappresenta un pay-out di circa il 64% rispetto all’EPRA Earnings consolidato.

La società ha parlato di outlook positivo per il 2018 basato su prospettive del mercato degli affitti a Milano.

Manfredi Catella, Fondatore e Amministratore Delegato di COIMA RES, ha commentato: “Nel 2017 abbiamo rinforzato la nostra corporate governance, aumentato la nostra esposizione a Milano, razionalizzato il nostro portafoglio di filiali bancarie e generato valore dai nostri immobili attraverso una gestione attiva. In relazione ai risultati di raggiunti, riteniamo di potere proseguire gli investimenti favorendo l’esposizione ad acquisizioni in grado di generare una crescita di valore patrimoniale con una prospettiva di flussi di cassa competitivi nel medio termine. In questa fase intendiamo proseguire la concentrazione del portafoglio a Milano anche in operazioni di valorizzazione in cui la nostra squadra ha maturato un track record unico in Italia”.

Positiva l’accoglienza del mercato. in questo momento le azioni Coima Res avanzano di 1 punto percentuale sul mercato AIM di Piazza Affari.