Coima Res acquista due immobili a Milano

(Teleborsa) – COIMA RES si è assicurata, in un’operazione “off market”, l’acquisizione di due immobili ad uso ufficio a Milano, interamente locati, per un valore complessivo di 158 milioni di euro.

I due immobili sono la sede Microsoft a Milano Porta Nuova (Via Pasubio 21) per un valore pari a 97,5 milioni e la sede Philips a Milano Bicocca (Viale Sarca 235) per un valore pari ad 60,5 milioni.

Le due acquisizioni sono in linea con la strategia di COIMA RES di concentrarsi su immobili ad uso ufficio di alta qualità a Milano. Con questa operazione, l’esposizione del portafoglio di COIMA RES a Milano sale all’87% (dall’85%), l’esposizione a Porta Nuova sale al 47% (dal 44%) e l’esposizione al segmento uffici sale all’82% (dal 79%). L’operazione contribuisce a diversificare ulteriormente la base di conduttori di COIMA RES introducendo nel portafoglio due società internazionali blue chip e investment grade.

Da un punto di vista della struttura dell’operazione, l’acquisizione dei due immobili è effettuata tramite COIMA Core Fund VI (un fondo posseduto all’87% da COIMA RES) che acquista quote di fondi detenute da un gruppo di investitori italiani per un corrispettivo di Euro 111 milioni (ammontare al netto dei finanziamenti preesistenti a livello dei fondi).