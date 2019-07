Cofinvest punta all’Aim

editato in: da

(Teleborsa) – Presentata oggi da Confinvest a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione necessaria all’ammissione delle proprie azioni ordinarie alle negoziazioni sull’Aim Italia.

L’operazione di quotazione avverrà interamente grazie ad un aumento di capitale che è stato deliberato dall’assemblea per un massino di 6 milioni di euro. Questa, rivolta a investitori istituzionali italiani ed esteri oltre che a investitori professionali e al dettaglio, ha l’obiettivo operativo di raccogliere dai 3 a 6 milioni di euro. Il Cda, per questo, ha fissato il range di prezzo tra un minimo di 1,50 euro e un massimo di 1,70 per azione.