(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di Cofide ha deliberato la nomina per cooptazione di Pia Hahn Marocco quale amministratore indipendente, in sostituzione di Silvia Candiani, dimissionaria per motivi personali dallo scorso 30 luglio.

Lo si legge in una nota nella quale si aggiunge che il CdA ha inoltre nominato Pia Hahn Marocco membro del Comitato Controllo e Rischi.