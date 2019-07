Cofide incorpora Cir

editato in: da

(Teleborsa) – Approvato, da parte delle Assemblee straordinarie degli azionisti di Cofide e CIR il progetto di fusione per incorporazione di quest’ultima nella controllante nella prima.

Gli effetti civilistici e fiscali della fusione decorreranno a partire dall’inizio di gennaio 2020, subordinatamente al completamento della relativa procedura societaria e alla stipula dell’atto di fusione.

Da quel giorno Cofide modificherà la propria denominazione sociale in CIR S.p.A. – Compagnie Industriali Riunite.

Gli obiettivi perseguiti dalla fusione sono quelli di semplificare la struttura societaria e di governance del gruppo, attraverso la concentrazione del ruolo di holding in un’unica Società; creare una società con una dimensione del flottante superiore sia in termini percentuali sia in valore assoluto, con la conseguente maggiore facilità di negoziazione delle azioni e appetibilità delle stesse per gli investitori ed eliminare le duplicazioni di costi di governance, amministrativi e di quotazione legati al mantenimento di due società holding quotate.

La fusione prevede l’applicazione di un rapporto di cambio di 2,01 azioni ordinarie Cofide, dal valore nominale di 0,50 euro ciascuna, per ogni azione ordinaria CIR. Per servire il cambio, la prima procederà all’aumento del proprio capitale sociale per massimi nominali di 292.633.357 euro mediante emissione di un massimo di 585.266.715 nuove azioni ordinarie dal valore nominale di 0,50 euro ciascuna, in applicazione del rapporto di cambio.

Il perfezionamento dell’operazione, rende noto il comunicato ufficiale, è subordinato al verificarsi di talune condizioni sospensive che risultano in parte avverate.