Cofide, cambia nome in Cir. Efficace incorporazione

editato in: da

(Teleborsa) – Da oggi, 19 febbraio, è divenuta efficace la fusione per incorporazione di Cir in Cofide. Per effetto della fusione Cofide cambia la propria denominazione sociale in CIR – Compagnie Industriali Riunite.

La società ha emesso n. 557.997.396 nuove azioni, sulla base del rapporto di cambio di 0,5 euro ad azione, per un ammontare complessivo di nominali 278.998.698. Pertanto, ad esito della fusione, il capitale della società, interamente sottoscritto e versato,è pari a 638.603.657,00 suddiviso in n. 1.277.207.314 azioni del valore nominale di 0,50 euro ciascuna.

Quanto alle frazioni di vecchie azioni rimaste nei portafogli per effetto della fusione, saranno liquidate a 1,15 euro, il prezzo segnato in chiusura nella vigilia, ultimo giorno di contrattazioni del titolo della vecchia Cir.

(Foto: © Simona Flamigni | 123RF)