Cofide, approvata la Relazione finanziaria al 31 marzo 2019

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di COFIDE, Gruppo De Benedetti, sotto la presidenza di Rodolfo De Benedetti, ha approvato nella giornata di oggi, l’informativa finanziaria al 31 marzo 2019.



Nel dettaglio ricavi di COFIDE, azionista di controllo di CIR-Compagnie Industriali Riunite, sono ammontati nel primo trimestre 2019 a 675,8 milioni di euro, mostrandosi in calo del 2,8% rispetto a 695,2 milioni registrati nel corrispondente periodo del 2018.

L’EBITDA si è attestato a 77,9 milioni di euro, di cui 15,2 milioni dovuti all’applicazione del nuovo principio contabile, in contrazione rispetto agli 80,1 milioni nei primi tre mesi dello scorso esercizio.

In flessione anche l‘utile netto, a 3,8 milioni di euro rispetto ai 4,5 milioni palesati nel precedente esercizio. Tale risultato, riferisce la compagnia, è stato determinato dalla contribuzione della controllata CIR per 2,6 milioni di euro (5,2 milioni nel primo trimestre 2018) e dall’utile della capogruppo COFIDE per 1,2 milioni di euro, in positivo rispetto ai meno 0,7 milioni nel primo trimestre 2018.

L’indebitamento finanziario netto consolidato del gruppo coincide al 31 marzo 2019, esclusi gli debiti finanziari per diritti d’uso introdotti dal principio contabile IFRS 16, con 341,6 milioni, in aumento rispetto a 323 milioni calcolati nel periodo di confronto.

In crescita il patrimonio netto totale a 1.443,1 milioni rispetto ai 1.436 milioni precedenti mentre il patrimonio netto di gruppo è ammontato a 519 milioni, anch’esso in aumento se paragonato ai 515,8 milioni del 31 marzo 2018. La variazione pari a 3,2 milioni è determinata, in aumento, dall’utile del periodo per 3,8 milioni e, in diminuzione, da acquisti di azioni proprie per 1,5 milioni.

In frazionale calo il titolo COFIDE a Piazza Affari: -0,71%.