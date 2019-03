Codacons su Ing Bank: esposto a Procura e Antitrust. “Via pubblicità da web”

editato in: da

(Teleborsa) – A seguito della decisione di Bankitalia di sospendere le operazioni sulla nuova clientela della succursale italiana di Ing Bank per carenze nel rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio, il Codacons (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori) ha inviato un esposto a Procura e Antitrust.

“Riteniamo necessario verificare se il mancato rispetto delle norme in tema di antiriciclaggio possa avere conseguenze sul piano penale – sostiene l’associazione di consumatori – mentre l’Antitrust dovrà accertare la correttezza sul fronte dell’acquisizione di nuova clientela attraverso messaggi pubblicitari e altre campagne ancora oggi presenti sul web e che devono essere sospese con effetto immediato”.

Nell’interesse degli utenti dei servizi bancari, infine, il Codacons chiede un incontro urgente con l’Istituto di credito, al fine di valutare e approfondire i migliori strumenti di tutela dei clienti della banca.