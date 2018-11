Codacons: non solo bibite zuccherate, tassare anche merendine e patatine fritte

editato in: da

(Teleborsa) – “Tassare le bibite zuccherate lasciando fuori dal provvedimento alimenti che creano danni ancora peggiori per la salute umana, è un provvedimento per il Codacons sbagliato, che rischia di determinare rincari dei prezzi a danno dei consumatori senza produrre vantaggi sul fronte sanitario”. Questa la posizione dell’associazione in una nota.

“Siamo favorevoli a provvedimenti tesi a migliorare lo stile alimentare degli italiani e disincentivare il consumo di prodotti a rischio, ma introdurre tasse che colpiscono solo le bevande gassate o contenenti zucchero lasciando fuori alimenti come merendine e patatine fritte, largamente diffusi in Italia e altrettanto pericolosi per la salute, è sbagliato – spiega il Codacons – In tal modo infatti si introducono rincari dei prezzi per una unica tipologia di prodotto senza tuttavia ottenere vantaggi sensibili sul fronte della salute pubblica, con danni economici per i consumatori”.