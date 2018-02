Coca-Cola, quarto trimestre in rosso. Pesa la Riforma Fiscale

(Teleborsa) – Coca-Cola viaggia in frazionale rialzo a Wall Street, mostrando un guadagno dello 0,60%.

Il colosso del beverage ha annunciato i conti del quarto trimestre che si è chiuso con un rosso di 2,75 milioni di dollari, contro l’utile di 550 milioni di un anno fa. A pesare gli oneri straordinari per 3,6 miliardi di dollari legati alla Riforma Fiscale voluta dal presidente Donald Trump. Escludendo le voci straordinarie, l’utile adjusted è stato di 39 centesimi per azione, un centesimo in più rispetto alle previsioni. I ricavi scendono del 20% a 7,51 mld ma al di sopra dei 7,36 miliardi del consensus.

Per l’intero 2017, i ricavi sono scesi del 15% a 35,41 mld rispetto ai 41,86 mld del 2016. In calo anche l’utile netto che si ferma a 1,248 mld dai 6,527 mld dell 2016.