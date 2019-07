Coca Cola in rally dopo utili e ricavi sopra le attese

editato in: da

(Teleborsa) – Coca-Cola brilla a Wall Street dopo aver pubblicato una trimestrale sopra le attese del consensus. Al momento le azioni del colosso statunitense quotano a 53,82 dollari con un rialzo del 5,08%.

Ad entusiasmare gli investitori che si sono scatenati nell’acquisto del titolo, la registrazione, da parte di Coca Cola di utili e ricavi del secondo trimestre che hanno superato le aspettative. L’utile netto si è attestato a 2,6 miliardi di dollari, ovvero 61 centesimi per azione, in aumento rispetto ai 2,3 miliardi, ovvero 54 centesimi per azione, registrati l’anno precedente. L’EPS rettificato si è attestato a 63 centesimi, battendo gli analisti che lo stimavano a 61 centesimi. Anche i ricavi hanno registrato, a 10 miliardi, un aumento rispetto ai 9,4 miliardi battendo anche la previsione proposta dal mercato di 9,9 miliardi.

Coca-Cola ha dichiarato che, il trimestre che si chiude al 30 giugno, è stato trainato dalle bevande gassate analcoliche con Coca-Cola Zero Sugar e Coca-Cola Plus Coffee.

(Foto: Benson Kua, CC BY 2.0)