Coca-Cola, forte balzo in avanti per gli utili nel secondo trimestre

(Teleborsa) – Risultati trimestrali positivi per The Coca-Cola Company. La multinazionale con sede ad Atlanta, tra le più grandi aziende produttrici di bevande analcoliche nonché della celebre omonima bevanda, presenta dei conti superiori alle attese, beneficiando di un aumento delle vendite di Coca-Cola Zero e Light.

Aumenta del 64% l’utile netto della compagnia, attestato a 2,32 miliardi di dollari, pari a 54 centesimi per azione, dai precedente 1,37 miliardi, pari a 32 centesimi per azione. Al netto di voci straordinarie, l’utile per azione rettificato risulta pari a 61 centesimi (le attese erano per 60 centesimi). Il dato beneficia delle crescita del 5% delle vendite complessive.

Si registra invece un calo dell’8% per il fatturato, influenzato negativamente dalla riorganizzazione dell’attività di imbottigliamento messa in atto dalla società. I ricavi ammontano a 8,93 miliardi di dollari rispetto ai 9,71 miliardi dell’anno precedente, risultando in ogni caso superiore alle stime di mercato che erano per 8,55 miliardi.

In luce il titolo Coca-Cola a Wall Street, dove risulta il migliore sul Dow Jones (+2,41%).