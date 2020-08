Coca-Cola annuncia grandi cambiamenti, titolo in rialzo a Wall Street

editato in: da

(Teleborsa) – Coca-Cola, nel tentativo di far fronte al duro colpo inferto alle vendite dalla pandemia di Covid-19, ha annunciato l’intenzione di tagliare la sua forza lavoro nell’ambito di un vasto piano di ristrutturazione.

Il gigante americano della bevanda ha anticipato che ridurrà inizialmente 4.000 posti attraverso esodi volontari negli Stati Uniti, in Canada e Porto Rico, ma non ha fornito dettagli sulla riduzione totale della forza lavoro prevista.

Coca-Cola sosterrà una cifra tra 350 e 550 milioni di dollari per la cessazione dei rapporti di lavoro.nell’ambito di questo piano.

La notizia dei cambiamenti in atto sta galvanizzando il titolo che al Nyse punta con decisione al rialzo la performance mostrando una variazione percentuale dell’1,25%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del Dow Jones, ad evidenza del fatto che il movimento del gigante americano della bevanda più famosa al mondo subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.

Lo status tecnico di Coca Cola è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 48,96 USD, mentre il primo supporto è stimato a 48,62. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 49,3.