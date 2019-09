Coca Cola acquista acque minerali Lurisia per 88 ml di euro

editato in: da

(Teleborsa) – Coca-Cola HBC Italia, parte del gruppo Coca-Cola HBC, ha sottoscritto un accordo preliminare per l’acquisizione di Lurisia, storica azienda italiana di acque minerali e bibite attualmente controllata dal fondo d’investimento privato IdeA Taste of Italy, gestito da DeA Capital Alternative Funds SGR, dalla famiglia Invernizzi e da Eataly Distribuzione.

Il valore dell’azienda è stato concordato in 88 milioni di euro, soggetto ad aggiustamento prezzo come da prassi di mercato, come si legge nel comunicato Il completamento dell’acquisizione è soggetto ad alcune condizioni ed è atteso per la fine del 2019.

Come parte dell’operazione, Piero Bagnasco, attuale presidente e amministratore delegato di Lurisia, e Alessandro Invernizzi, rappresentanti di due degli azionisti venditori, rimarranno nel consiglio di amministrazione di Acque Minerali al fine di assicurare continuità di business. L’acquisizione èoperata con il supporto di The Coca-Cola Company, in linea con simili operazioni precedenti.