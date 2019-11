CNH, STEYR mette in mostra il trattore del futuro

editato in: da

(Teleborsa) – Il trattore del futuro è STEYR. Il marchio di trattori di alta qualità del Gruppo CNH Industrial, presenta STEYR Konzept, il concept di trattore ibrido nato dalla collaborazione con FPT Industrial, il brand di motori all’avanguardia del Gruppo.

Questo concept di trattore, progettato dal Design Center di CNH Industrial, è incentrato su un motore elettrico ibrido modulare, composto da un propulsore diesel ad alta efficienza, un generatore e cinque motori elettrici a controllo individuale. Questa innovativa architettura veicolare offre una serie di vantaggi, tra cui una maggiore flessibilità operativa e un miglior comfort.

I motori elettrici dello STEYR Konzept sono collegati tra loro per garantire che l’energia sia trasmessa esattamente dove serve, mentre un booster della coppia elettronico (e-torque), alimentato da una batteria centrale, fornisce energia supplementare durante il funzionamento alla massima potenza. Questo sistema si traduce in una trasmissione elettrica a variazione continua altamente efficiente. Per un funzionamento ancora più efficiente, l’energia può inoltre essere recuperata e immagazzinata quando si procede in discesa. Se necessario, il concept può venire facilmente ricaricato tramite una presa di ricarica standard.

Nella modalità esclusivamente elettrica, lo STEYR Konzept consente un funzionamento a emissioni zero, sia in termini di gas di scarico che di rumore, il che lo rende ideale per l’utilizzo in ambienti cittadini o quando si lavora in prossimità di capi di bestiame o in spazi angusti all’interno dell’azienda agricola.

Lo STEYR Konzept si caratterizza anche per le innovative tecnologie di precision farming: durante il lavoro in campo un drone dotato di sensori relativi alla coltura vola davanti al trattore, trasmettendo alla cabina dati in tempo reale. Un autentico ufficio digitale mobile dell’azienda agricola, che consente agli operatori di gestire l’attività direttamente dalla cabina grazie al display integrato nel finestrino di destra.