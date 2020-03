CNH sospende attività in Nord e Sud America per 2 settimane

editato in: da

(Teleborsa) – CNH Industrial annuncia la sospensione della maggior parte delle attività produttive in Nord e Sud America per un periodo di due settimane, a partire dal 30 marzo. La decisione è stata presa a seguito dell’aggravarsi dell’emergenza sanitaria.

In Nord America i siti interessati dalla sospensione producono macchine per le costruzioni e per l’agricoltura, mentre rimarranno operativi a regime ridotto gli stabilimenti che producono componenti, i centri di ricambi nordamericani e la maggior parte delle sedi dei concessionari. In Sud America, i siti interessati producono macchine per le costruzioni e agricole, veicoli commerciali e propulsori, ma anche in questo caso e la maggior parte dei concessionari continuerà ad assicurare la regolarità.

Alla luce del significativo deterioramento dello scenario macroeconomico innescato dalla diffusione globale del virus COVID-19 e delle conseguenti incertezze del mercato – sottolinea CNH – l’impatto che tali eventi potrebbero avere sui risultati finanziari della società per il 2020 non può essere ragionevolmente stimato in questo momento a causa del rapido sviluppo e della costante evoluzione della situazione. CNH ha deciso quindi di ritirare la guidance finanziaria per il 2020 presentata lo scorso 7 febbraio e rivalutare la situazione in occasione della presentazione dei risultati del primo trimestre, il 6 maggio 2020.

“In passato, durante situazioni sfidanti, CNH Industrial ha già dimostrato di essere in grado di reagire prontamente mantenendo un saldo controllo della propria posizione finanziaria. Di conseguenza – si sottolinea – la società sta attualmente valutando tutte le possibili azioni per ridurre i costi e proteggere la propria posizione finanziaria e liquidità“. CNH ricorda che la posizione di liquidità disponibile alla fine di dicembre 2019 era di 11,2 miliardi di dollari. “Si tratta – spiega – dei massimi livelli di liquidità nella storia di CNH Industrial, così da fornire una solida base di cassa con ulteriori margini all’interno delle nostre linee di credito per procedere in un contesto così difficile e incerto”.