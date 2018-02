CNH sigla due alleanze strategiche con Microsoft e Monsanto

(Teleborsa) – La CNH Industrial annuncia stamattina due importantissime alleanze, con Microsoft per i veicoli industriali connessi e con The Climate Corporation per la condivisione dei dati a due vie.

CNH Industrial e Microsoft hanno annunciano una collaborazione strategica per ridefinire il mondo dei veicoli industriali connessi. Si tratta di un nuovo progetto di trasformazione digitale, una nuova Service Delivery Platform rivolta ai clienti dei brand agricoli globali di CNH Industrial – Case IH, New Holland Agriculture, ed IVECO – che sfrutta servizi tecnologici potenziati grazie alla piattaforma “cloud” Microsoft Azure. I dati ottenuti dai veicoli connessi saranno utilizzati sia per ottimizzare le

attività commerciali sia per liberare nuovi flussi di entrate. L’obiettivo è dotare le macchine agricole di nuova generazione con innovative tecnologie di connettività per garantire agli utilizzatori una serie di servizi a valore aggiunto.

L’altro accordo con The Climate Corporation, un’affiliata di Monsanto Company, si propone di fornire, sempre ai clienti dei brand agricoli Case IH e New Holland Agriculture, servizi di condivisione dei dati a due vie dei dati tra le piattaforme per l’agricoltura di precisione AFS e PLM Connect e la piattaforma per l’agricoltura digitale leader di mercato Climate FieldView di The Climate Corporation. L’accordo prevede una condivisione continua, dettagliata e in tempo reale dei dati relativi ai macchinari, con l’intento di migliorare la produttività e l’efficienza in campo.

Il titolo CNH Industrial questa mattina è partito in frazionale rialzo a Piazza Affari dove guadagna lo 0,55%.