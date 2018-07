CNH rivede al rialzo l’outlook. Vendite spinte da macchine agricole e industriali

editato in: da

(Teleborsa) – Un minuto si silenzio per Sergio Marchionne, l’ex presidente di CNH Industrial, venuto a mancare in questi giorni ed il ricordo di un uomo “visionario” ed ha contribuito al rilancio del gruppo nato dalla fusione fra Fiat Industriasl e Case New Holland.

Con questa nota triste è iniziata la conference call di CNH Industrial sui risultati del primo semestre, che hanno evidenziato una solida crescita di utili e ricavi. Dati che sono già stati commentati positivamente dagli analisti e sorprendono le attese.

Confermato un outlook in miglioramento: sono attese vendite dell’attività industriale stabili a circa 28 miliardi di dollari, mentre è stata rivista al rialzo la stima di EPS fra 0,67 e 0,71 dollari (era 0,65-0,67 dollari). Il debito netto industriale è atteso in miglioramento fra 0,7 e 0,9 miliardi di dollari (la precedente stima era 0,8-1 miliardo)

Il lancio di nuovi prodotti e risparmi di costi hanno contribuito a sostenere la guidance del 2018.

Passati in rassegna i dettagli delle singole divisioni, che confermano elevati tassi di crescita per ciascun segmento. Il settore delle macchine agricole ha performato in linea con le stime, archiviando una crescita elevata di ordini, specie dei Paesi dell’area nordamericana. Il settore delle macchine industriali invece ha fatto meglio delle attese eccetto che in Nordamerica. I veicoli commerciali leggeri invece si confermano al top nell’area europea ed in recupero in Brasile.

Guardando alla ripartizione geografica delle vendite, l’Area EMEA (Europa, Medioriente ed Africa) evidenzia una quota del 57%, seguita dal Nord America (20%), mentre l’America latina rappresenta un 9% e l’Area Asia Pacifico un 14%. L’analisi per segmento, conferma al top le macchine agricole (quota al 40%) ed i veicoli industriali (35%).

Il titolo CNH Industrial quotato alla Borsa di Milano ha accelerato dopo la pubblicazione dei risultati, arrivando a su un massimo di 9,866 euro per poi assestarsi a 9,82 euro con un importante rialzo del 9,5%.