CNH: rinascita canapa industriale in Nord America: in che modo New Holland supporta settore in evoluzione

(Teleborsa) – La coltivazione della canapa, un tempo materia prima per una miriade di prodotti commerciali e industriali, ha subìto uno dei declini più marcati della storia dell’agricoltura. CNH Industrial ha pubblicato sul proprio sito un articolo che spiega come mai questa coltura versatile e sostenibile sia passata dall’ubiquità all’anonimato e come New Holland Agriculture, uno dei marchi globali di macchine agricole del gruppo, stia promuovendo la sua riscoperta.

Al lettore viene proposta una breve storia dell’industria della canapa, un’analisi di alcuni dei preconcetti più comuni su questa coltura e una descrizione approfondita che illustra i progetti innovativi che New Holland sta portando avanti negli Stati Uniti al fine di stimolarne la rinascita.

Una delle iniziative più interessanti vede New Holland collaborare con la National Hemp Association, il principale gruppo di sostegno super partes nordamericano della canapa, con sede a Washington D.C. Lo scopo di questa partnership è promuovere il ritorno della canapa come coltura primaria fornendo formazione e “thought leadership” ai potenziali fornitori.

L’articolo è corredato da video e immagini e contiene interviste con il team di New Holland che forniscono informazioni preziose e uno spaccato dell’impegno e della passione delle persone che guidano questo progetto.

CNH Industrial, spiega in una nota, è impegnata nella costruzione di un futuro migliore ed è quindi attivamente coinvolta nella salvaguardia ambientale e nella prevenzione dei mutamenti climatici, sostenendo pratiche e colture agricole più sostenibili. La canapa, che può essere utilizzata in una vasta gamma di prodotti sia commerciali che industriali, abbinata al suo carattere sostenibile e rinnovabile, è in questo senso davvero unica.

(Foto: Lellovski77, CC BY 2.5)