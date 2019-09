CNH, Iveco Defence Vehicles si aggiudica appalto con esercito olandese

editato in: da

(Teleborsa) – Importante commessa con l’Esercito olandese per Iveco Defence Vehicles, società del gruppo CNH Industrial, che fornirà alle forze armate 1275 veicoli protetti medi multiruolo denominati “12kN”. La commessa fa parte del Programma generale della difesa per il rinnovamento dei veicoli militari ruotati, con consegne previste dal 2022 al 2026.

Il veicolo MTV (Medium Tactical Vehicle) di Iveco Defence Vehicles è progettato per unire la notevole mobilità tattica 4×4 con ottimali prestazioni off-road ed elevata protezione dell’equipaggio, oltre a un’eccellente capacità di carico utile. La straordinaria modularità e la capacità di integrazione dei sistemi sono garantite in tutte le varianti di gamma al fine di supportare tutte le tipologie di utenti militari. Elevata affidabilità, facilità di manutenzione e ridotti costi del ciclo di vita sono i motivi del successo dell’MTV.

Nel corso degli anni, Iveco Defence Vehicles ha fornito all’esercito olandese numerosi veicoli provenienti dalla sua vasta gamma di prodotti commerciali e militari, come i camion IVECO Stralis 6×2 a lungo raggio, il Trakker 8×8 per i vigili del fuoco dell’esercito e l’EuroCargo 4×4 forniti ai marines olandesi per i territori dei Caraibi.

Questa commessa rappresenta una tappa fondamentale nel consolidamento della partnership strategica tra il Ministero della Difesa olandese e Iveco Defence Vehicles, confermando ancora una volta la leadership dell’Azienda nel segmento dei veicoli multiruolo per le missioni di difesa e sicurezza nazionale.